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17.06.2017 12:16

В Баренцевом море создадут искусственные острова

В Кольском заливе Баренцева моря создадут четыре искусственных острова. Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу, 17 июня, на сайте правительства.

На искусственных островах будет построен центр для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Инвестиции в проект оцениваются в 25 миллиардов рублей. Острова будут создаваться за счет средств компании «Кольская верфь» (дочернее предприятие ОАО «Новатэк»).

«Строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион (Мурманская область) дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства», — говорится в распоряжении правительства.

Строительство в селе Белокаменка Мурманской области будет вестись в рамках проекта «Арктик СПГ-2» по освоению месторождений Гыдана. Строительство верфи может начаться до конца года, первые плавучие СПГ-заводы будут заложены в 2018 году. Возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений планируется завершить к 2020 году.

Источник: "Лента.ру"


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