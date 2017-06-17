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17.06.2017 11:59
4 Комментариев

Забивака совершит удар мимо кассы

На Кубок конфедераций в Петербург приедут 300-400 тысяч болельщиков, прогнозируют в комитете по туризму. Сможет ли петербургский бизнес заработать на спортивном событии, узнала «Фонтанка».
Забивака совершит удар мимо кассы
Picvario/Интерпресс

Соревнования Кубка конфедераций, которые считаются разминкой перед мундиалем, не вызвали ажиотажный спрос среди футбольных фанатов. По данным FIFA, на вчерашний день было продано лишь 60% билетов на матч. Но деньги, потраченные болельщиками, которые все-таки доедут до Северной столицы, в основном пойдут в карман самой FIFA и ее федеральных партнеров, но мимо касс петербургского бизнеса, считают предприниматели.

Хлеб во время зрелищ

Кормить болельщиков Кубка конфедераций будет группа «Шоколадница». «Дочка» холдинга «Аренафудс» получила от FIFA право обслуживать матчи во всех городах проведения соревнований — Москве, Петербурге, Сочи и Казани. Как рассказали «Фонтанке» в компании, на стадионе «Санкт-Петербург арена» 69 точек будут предлагать зрителям сендвичи, хот-доги, снеки, пирожки и другой фаст-фуд.

Любопытно, что средний чек в кафе петербургского стадиона составит 400 рублей, что на 50 рублей больше, чем в других трех городах, принимающих Кубок конфедераций. Будет ли дороже сама продукция, или в Северной столице ожидаются более голодные фанаты, в «Шоколаднице» не уточнили. Если хотя бы половина пришедших на соревнования зрителей (на одном матче ожидается около 60 тыс. болельщиков) решит подкрепиться на стадионе, и приобрести напитки на трибунах, «Аренафудс» заработает примерно 40 млн рублей.

Другой центр притяжения фанатов — это фан-зона на Конюшенной площади. За нее отвечает петербургская компания «Планета плюс», входящая в группу PMI Евгения Финкельштейна. На организацию на площадке прямой трансляции Кубка, сувенирных магазинов и детских развлечений она получила от оргкомитета 79,7 млн рублей. Но этой суммы едва хватит на покрытие расходов, поэтому это больше имиджевый проект и возможность набраться опыта перед Чемпионатом мира по футболу, утверждает Евгений Финкельштейн.

Зато пабы и бары Северной столицы рассчитывают заработать благодаря соревнованиям. «Мы ожидаем, что в дни матчей придет больше гостей — делаем запасы продукции, закупаем оборудование для трансляции», – рассказал глава группы Beer Family (Kriek, «Карловы пивовары» и др.) Николай Митчин. Компания ожидает прироста выручки на 20-25% к обычному дню.

А вот магазины и рестораны вблизи стадиона, скорее всего, не досчитаются выручки. По требованиям FIFA, в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа спиртного в стеклянной таре. По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Если крупные «Лента», «Дикси» и «Пятерочка» смогут это пережить, то для небольших магазинов, для которых крепкий алкоголь и пиво — одни из самых доходных позиций, ограничения могут стать серьезной проблемой, считают эксперты.

Забивака по лицензии

Один из самых доходных бизнесов во время крупных спортивных мероприятий — это продажа сувениров. Вряд ли кто-то из болельщиков сможет удержаться от покупки формы любимой команды или игрушечного волка Забиваки — символа чемпионата. Ажиотаж позволяет продавать брендированные товары в 3-5 раз дороже себестоимости, говорят участники рынка. Именно поэтому торговать такой продукцией может далеко не каждый желающий.

По умолчанию, продавать товары с официальной символикой соревнований может сама FIFA. В ее официальном интернет-магазине можно найти футболки, постеры, наклейки и мягкие игрушки от 14 до 170 евро. Также приодеть болельщиков готова немецкая Adidas, имеющая статус официального спонсора. В ассортименте – «Футболка-мартешка», «Футболка-красава», «Футболка-Забивака», а также мячи, рюкзаки, кепки и кроссовки. Цены — от 2 до 20 тыс. рублей.

Но петербургские предприниматели практически не смогут откусить от сувенирного пирога. Официального российского лицензиата FIFA объявила только месяц назад, и наладить выпуск в срок оказалось проблематично. Как рассказали «Фонтанке» продавцы сувенирной продукции, достать товары с символикой Кубка конфедераций сейчас невозможно.

В московской компании «Мегалайсенз» (именно она получила от FIFA право на выпуск официальной продукции) сообщили, что сами ничего производить не будут, но усиленно ищут партнеров. За право делать мягкие игрушки и блокноты с Забивакой придется заплатить единовременный взнос (сумма не раскрывается), а также отдавать FIFA 13-15% от продаж. Всего «Мегалайсенз» заключила 30 контрактов, но к Кубку успеют начать поставки только четыре.

В их числе представитель «Мегалайсенз» назвал петербургского производителя посуды Luminarc, но в этой компании утверждают, что ничего не знают о сотрудничестве. Московская компания также утверждает, что ведет переговоры с ретейлером «Лента» и сетью АЗС «Газпромнефтью», но обе на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

Гостеприимство в пакете

Бума болельщиков, на который отельеры рассчитывали во время Кубка конфедераций, не случилось. Компания Match Accommodation, официальный дилер FIFA, даже аннулировала большую часть бронирований в Северной столице, объяснив это низким интересом к соревнованиям. Зато освободившиеся номера удалось сдать обычным путешественникам, которые готовы платить больше, чем болельщики, рассказал генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. По его словам, загрузка отелей во время Кубка конфедераций составит примерно 85-90%. «Но это стандартный для этих дат показатель, влияния соревнований мы не чувствуем», – пояснил он.

Пятизвездочные отели также не ждут подарков от Кубка конфедераций. «Специального повышения цен петербургские отели не производили – спрос трудно прогнозируем. Стоимость соответствует высокому июньскому сезону и не привязана к соревнованиям», – комментирует Кристина Кузнецова, региональный управляющий Domina в России, генеральный директор Domina St. Petersburg.

А вот представители туристической отрасли готовятся к потерям — болельщики не заказывают экскурсий, зато обычные туристы предпочитают отложить свой визит до лучших времен. «На дни соревнований стараемся ничего не планировать. Гостиницы и перевозчики установили заоблачные цены – готовимся платить больше и не исключаем, что будем работать в минус», – рассказала «Фонтанке» София Климович, начальник отдела российского приема ТК «МИР».

По словам операторов, спрос на экскурсии в июне упал на 15-20% к прошлому году. Среди причин наравне с холодной погодой и популярностью турецких курортов, участники рынка называют футбольные соревнования. Так, информация о возможном закрытии водных путей сбила спрос на экскурсии по рекам и каналам. Хотя в итоге Минтранс отказался от драконовских мер, обеспечить прошлогоднюю загрузку уже вряд ли не получится.

На рынке есть и предложение для гостей чемпионата. Так, онлайн-ретейлер «Юлмарт» по договоренности с FIFA начал продавать так называемые «пакеты гостеприимства» для состоятельных болельщиков, в которые помимо билета на матч входит питание, парковка и услуга «профессиональной хостес». Стоимость набора — от 46 до 117 тыс. рублей в зависимости от матча. Количество уже проданных пакетов «Юлмарт» не называет, всего компания рассчитывает продать примерно 200 пакетов. Но выручку получит FIFA, тогда как «Юлмарт» оставит себе только комиссию.

Однако в комитете по туризму призывают бизнес не терять оптимизма. «Люди приезжают не только болеть на трибунах, но также в фан-зонах, барах и пабах», – заявил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев. А созданная крупным спортивным мероприятием атмосфера праздника заставляет тратить больше обычных туристов и горожан, считает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
Сидоров
17 июня 2017 г. 12:29
Чтобы этот стадион на Крестовском был рентабельным, подобные мероприятия должны проходить , наверно, не реже ДВУХ в неделю в течение всего года ? Сейчас Город стоит на ушах. Так, теперь будет всегда? Или содержать это чудо будут за счет городского бюджета?
vngv
17 июня 2017 г. 12:25
— Вы хотите в Россию? – Нет. — Почему? Приезжайте в Россию, это интересная страна. – О, я уверен, что интересная. Но у меня тут есть русский друг, он уехал из России много лет назад. Он работал в администрации Горбачева. Забавный парень. Вы бы видели, как он смеется над этой системой, над вашей, российской.
ThunderPiter
17 июня 2017 г. 12:22
Я бы хоть сейчас пошел на матч, если бы билет не стоил от 4500 руб. НА ЧМ я к таким тратам готов, а на этот полутоварищеский турнирчик — черта с два я отдам такие деньги. Пойду на Конюшенную пиво пить за 250 руб.)
Udel
17 июня 2017 г. 12:07
FIFA? Или фИфа...
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