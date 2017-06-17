Раненный на «Новочеркасской» пассажир умер

В Петербурге скончался пассажир метро, раненный в электричке на станции «Новочеркасская». Его обидчик задержан, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», 17 июня, в поножовщине был ранен 36-летний уроженец Украины, получивший гражданство России более десяти лет назад. Реанимационными мероприятиями его спасти не удалось, мужчина умер в машине скорой.

Вторым участником конфликта на «Новочеркасской» оказался 26-летний петербуржец. Следственный комитет задержал его на двое суток по возбужденному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.