Футбол и выпускники заставят Петербург покраснеть

В Петербурге сразу два больших праздника – спорта (Кубок конфедераций FIFA) и окончания школы («Алые паруса»). Ни одно торжество такого рода не может обойтись без подарка в виде ограничений движения. Их действительно много. «Водитель» постарался не забыть ничего.

Итак, Кубок конфедераций стартует в субботу, 17 июня. Первыми на поле стадиона «Санкт-Петербург» выйдут сборные России и Новой Зеландии. Место проведения этого и всех последующих матчей – Крестовский остров. Естественно, что основные ограничения движения коснутся Петроградской стороны. Из-за этого чиновники просят автомобилистов просто отказаться от личного транспорта и передвигаться пешком или на общественном. И добавляют: в зону проведения матчей не смогут проехать даже машины такси и доставки.

Игры пройдут в Петербурге 17, 22, 24 июня и 2 июля. На время подготовки к ним и проведения матчей будут частично закрывать ряд ключевых перекрестков. Это коснется поворотов направо с Каменноостровского проспекта на Песочную набережную и улицу Профессора Попова. Налево – с Тучкова моста. Невозможно будет проехать прямо с Биржевого моста в Зоологический переулок.

Вплоть до 3 июля односторонней стала Кронверкская набережная. Этот «эксперимент» уже проводили в мае, однако до сих пор автомобилисты теряются и часто даже не замечают висящий на въезде в сторону проспекта Добролюбова «кирпич».

На ряде улиц Петроградской стороны и вовсе запрещена остановка. Речь идет о Большой Пушкарской, переулках Нестерова и Талалихина, а также Мытнинской набережной. Вообще ограничения стоянки или остановки транспортных средств на время Кубка конфедераций касаются более 30 городских улиц. Полный их список можно увидеть в документе на сайте "Водитель Петербурга".

Еще на 33 улицах Крестовского острова движение будут ограничивать только в дни проведения игр с 00:00 до 24:00.

С парковкой перед играми – отдельная история. Как сообщает КРТИ, за несколько часов до стартового свистка стоянки около крупных торговых центров будут превращаться в зону обслуживания футбольных болельщиков. В общей сложности специально для машин гостей стадиона будет выделено около 1000 машиномест. Все – в Приморском районе. Правда, для того, чтобы встать как можно ближе к арене придется приезжать сильно заранее.

Частично ограничения движения коснулись и севера Петербурга. За день до старта соревнования поворот с улицы Савушкина на Яхтенную в сторону новой переправы к стадиону закрыли.

Вплоть до полуночи 10 июля в Центральном районе работает зона публичного просмотра игр. Действует она в районе Конюшенной площади. Отсюда – ограничения в этом микрорайоне.

Еще одной проблемой стали шаттлы, призванные доставить гостей Кубка в центр Петербурга или аэропорт. Большие неприятности может создать новая схема на Лиговском проспекте. Там у Кузнечного переулка светофору добавили дополнительную секцию, а у «Галереи» и вовсе поставили дополнительного электронного регулировщика. Оба призваны останавливать поток во время проезда гостей.

«Алые паруса» – история скорее романтичная. Но и она станет причиной серьезных проблем.

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