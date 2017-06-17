Останки девятиклассницы выловили из Невы

В рамках дела об убийстве школьницы в Неве найдены человеческие останки.

В ходе расследования уголовного дела об убийстве из Невы извлечены части человеческого тела. Предположительно, они принадлежат шестнадцатилетней школьнице.

Как стало известно «Фонтанке», 15 июня при обследовании акватории Невы вдоль Арсенальной набережной напротив концертного зала у Финляндского вокзала были найдены скелетированные женские ноги и кости таза.

В СК Калининского района склонны считать, что останки принадлежат бесследно пропавшей в декабре 2016 года девятикласснице из Тихвина. Она лежала в детской клинической областной больнице на улице Комсомола. Накануне операции на связках ноги вышла на улицу под предлогом незначительных покупок и не вернулась. Мать пациентки утверждала, что деньгам взяться было неоткуда, и в дочкин рассказ о магазине не поверила. За пять дней до исчезновения девушке исполнилось шестнадцать.

После объяснения матери и опроса врачей и подруг Следственный комитет Калининского района возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».

Останки девушки отправлены в морг, эксперты постараются узнать причину смерти.