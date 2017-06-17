Упорный тихвинец заработал второе уголовное дело за пьяную езду
В городе Тихвине сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль, за рулём которого находился местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно был лишен прав за пьяную езду и в отношении его уже возбуждено уголовное дело. В результате было возбуждено ещё одно уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).
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