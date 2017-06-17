В США вышла книга Оливера Стоуна «Интервью с Путиным»

При этом интервью с российским президентом также было выпущено в формате аудиокниги.

С 12 по 15 июня на телеканале Showtime были показаны четыре части документального фильма «Интервью с Путиным».

В России четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» 19–22 июня покажет Первый канал.