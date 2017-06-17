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Русфонд
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17.06.2017 09:31
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Помогите Маше не остаться в инвалидной коляске

Маше срочно нужна операция, чтобы девочка не осталась навсегда прикованной к инвалидной коляске. Но лист ожидания на получение квоты слишком большой, а времени нет. Выход – оплатить операцию. Для этого маме Маши надо собрать более 300 тысяч рублей.
Помогите Маше не остаться в инвалидной коляске

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Маша Макарова, 12 лет.

Детский церебральный паралич. Требуется операция и восстановительное лечение.

Необходимо 315 348 руб. Не хватает 305 408 руб.

«Дочка родилась раньше срока, не начала сама дышать, была слабенькой. Месяц врачи боролись за ее жизнь. Спасли Машеньку, но предупредили, что потребуется длительное лечение.

В восемь месяцев девочке поставили диагноз ДЦП. Я не сдавалась, возила Машу на массаж, физкультуру, в сухой бассейн. И появились результаты: в три года дочка начала говорить, ходить с поддержкой. В девять лет Маше сделали операцию – устранили искривление голеностопных суставов. Но со временем, несмотря на лечение, у Маши вновь деформировались суставы, произошли подвывихи бедренных костей, ноги «перекрестились».

Сейчас она не ходит, передвигается только в инвалидной коляске. Машеньку мучают сильные боли. Я обратилась в Центр имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург), врачи сказали: надо срочно оперировать. Но лист ожидания на получение квоты очень большой. А состояние Маши не позволяет ждать – если не начать лечение прямо сейчас, дочка может навсегда остаться прикованной к инвалидному креслу. Пожалуйста, помогите! Самой мне не оплатить лечение, воспитываю дочь одна, живем на социальные выплаты». Светлана Макарова, Санкт-Петербург.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Маше необходимо хирургическое лечение, которое позволит устранить деформации тазобедренных суставов. После операции мы проведем курс восстановительного лечения с использованием высокотехнологичных методов, в том числе роботизированной механотерапии. В результате девочка сможет стоять и ходить с поддержкой».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 9,776 млрд руб. В 2017 году — 705 917 347 руб. 17 352 788 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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