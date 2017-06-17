Петербургская бизнес-леди фон Мессинг заочно арестована

Гражданка Финляндии и уроженка Ленинграда Элизабет фон Мессинг заочно арестована по делу об «отмывании» 1,4 млрд долларов. Санкцию выдал суд Болгарии, где с 2009 года велась основная часть международного расследования.

Как стало известно «Фонтанке», 16 июня болгарский суд счел обвинения Мессинг достаточными для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение вынесено заочно, так как фигурантка находится за пределами страны, точнее – на территории своей второй родины Финляндии. В Петербурге, родном для нее городе, бизнес-леди известна как Елена Скородумова.

Впрочем, болгарскому правосудию еще предстоит состязаться за Мессинг с российским следствием. По данным «Фонтанки», Следственный комитет ответил на активность зарубежных коллег симметрично – 16 июня предъявил Мессинг обвинение в незаконном выводе более миллиарда евро (статья 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Обыск в офисе предпринимательницы на Невском проспекте прошел 19 мая. Двумя месяцами ранее фон Мессинг была выдворена из России за нарушение миграционных правил. Это решение было отменено, но предпринимательница предпочитает не появляться в России. Обвинение в выводе денег ей тоже предъявлено заочно.