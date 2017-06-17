Путин отказался верить в причастность спецслужб США к терактам 11 сентября

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал версию о причастности американских спецслужб к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Его слова в пятницу, 16 июня, передает РИА Новости, ознакомившееся с транскриптом фильма.

«Я не верю, что американские разведслужбы были организаторами терактов в Нью-Йорке», — сказал Путин.

В результате теракта 11 сентября 2001 года – атаки террористов на самолётах на здания Всемирного торгового цента – погибли около 3,5 тысяч человек. Ответственность за них взяла запрещенная в РФ группировка "Аль-Каида".