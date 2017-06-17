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17.06.2017 00:37

Путин рассказал об ущербе экономике Украины из-за ассоциации с ЕС

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал об ущербе украинское экономике из-за ассоциации с Евросоюзом. Книга-транскрипт интервью вышла в США в пятницу, 16 июня, передает РИА «Новости».

«И что случилось дальше (после ассоциации)? ЕС открыла свои границы Украине. Это обнулило тарифы для украинских продуктов. Но поставки украинской продукции в Евросоюз упали на 23%, в Россию — на 50%. Эффект не оправдал ожиданий и они потеряли доступ к рынку России», — сказал Путин Стоуну в мае 2016 года.

По словам президента, поставки украинской сельскохозяйственной продукции ограничили квотами, которые в итоге наносили ущерб с первых месяцев подписания соглашения.

«Сейчас Украина бьется за безвизовый режим для своих граждан. Но для чего они это делают? Они не смогут получить свободный доступ к рынку труда за пределами страны. Но людей снова обманывают, поскольку даже, если «безвиз» будет получен, работать там они не смогут», — отметил Путин.

Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной вступило в силу 11 июня 2017 года. По состоянию на 16 июня им уже воспользовались более восьми тысяч украинцев.

Источник: Газета.ру


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