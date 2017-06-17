Эсминец США столкнулся с торговым судном близ порта Йокосука

Американский эсминец столкнулся с торговым судном неподалеку от берегов Японии. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

Столкновение эсминца Fitzgerald с торговым судном произошло в 02.30 17 июня по местному времени (20.30 мск, 16 июня) в 56 морских милях (103,7 км) от города Йокосука.

«ВМС США запросили помощь Береговой охраны Японии после столкновения», — говорится в сообщении.

В настоящий момент оценивается ущерб, а также уточняется информацию о пострадавших. ВМС США расследует инцидент.