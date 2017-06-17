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17.06.2017 00:18

Путин: Сельское хозяйство России должно поблагодарить Обаму

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что российским фермерам нужно поблагодарить администрацию экс-президента США Барака Обамы за антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на книгу – транскрипт интервью, вышедшую в США.

«Наше сельское хозяйство должно сказать спасибо администрации Обамы. Благодаря их мерам мы приняли контрмеры, которые в основном относились к рынку сельского хозяйства. И благодаря этим мерам мы смогли наладить наше производство в регулярном формате», — сказал президент.

По его словам, в 2016 году был рекордный урожай зерна и других зерновых.

«Я знаю, вы любите Россию, и я рад сообщить, что Россия стала первой в мире по экспорту зерна», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к отмене ограничительных мер в ответ на отмену западных санкций.

Источник: Газета.ру


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