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17.06.2017 00:12

Правительство Британии выделит $6,39 млн для поддержки жителей сгоревшей лондонской высотки

Власти Великобритании выделят 5 млн фунтов стерлингов ($6,39 млн) для поддержки жителей лондонской высотки, сгоревшей на этой неделе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Меры поддержки, о которых я говорю сегодня, направлены на предоставление пострадавшим быстрой помощи, которая им необходима, чтобы позаботиться о себе и о своих близких», — заявила премьер после встречи с пострадавшими.

Ранее полиция Лондона подтвердила, что в результате пожара погибли 30 человек. Спасатели не ожидают найти живых людей в сгоревшем здании.

Источник: RNS


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