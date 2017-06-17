Президент РФ: США ошибочно все еще видят в России угрозу

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что, по его мнению, США ошибаются, считая Россию угрозой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на книгу – транскрипт интервью, вышедшую в США.

Путин отметил, что, как он считает, «не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества».

«На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру», — сказал президент.