Трампу сообщили о возможной ликвидации Абу-Бакра Аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп проинформирован о возможной ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу-Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщает 16 июня РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Руководство в Белом доме и президент проинформированы об этих сообщениях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Пентагон не подтвердил ликвидацию главаря ИГ.

Утром 16 июня Минобороны России заявило о возможной ликвидации авиаударом лидера ИГ. После этого в Кремле рассказали о цели операции, в которой мог быть убит аль-Багдади.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.