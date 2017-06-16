Палубная авиация Северного флота поразила наземные и морские цели

Лётчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота приняли участие в лётном тактическом учении с отработкой поражения наземных и морских целей, сообщает вечером 16 июня Минобороны России.

Пилоты выполнили несколько лётных смен на палубных истребителях Су-33 и учебно-тренировочных самолётах Су-25УТГ.

Полетные задания выполняли как опытные, так и молодые лётчики.

Полеты истребителей проходили над сушей в отдельных районах Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Несколько экипажей Су-33 выполнили бомбометание фугасными авиабомбами по объектам, имитирующим скопления бронетехники условного противника, на наземном полигоне Лумбовский.

В ходе выполнения полётов корабельные лётчики уделили особое внимание отработке слётанности в парах, тактическим приемам воздушного боя с применением боевых маневров, предназначенных для перехвата и поражения высокоманевренных летательных аппаратов и средств воздушного нападения условного противника.