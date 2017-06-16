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16.06.2017 22:51

Акция протеста в Лодноне из-за пожара в высотке собрала около 1400 человек

Недовольные реакцией правительства на гибель по меньшей мере 30 человек в высотном жилом доме в центре Лондона собрались рядом с Даунинг-стрит, неподалеку от здания правительства, сообщает Daily Mail. По оценке организаторов мероприятия, 16 июня на улицы вышли порядка 1400 человек.

По информации газеты, движение транспорта в центре Лондона стало невозможным в результате стихийного митинга, когда сотни людей направились от здания МВД Великобритании на Даунинг-стрит, но были вынуждены остановиться из-за полицейских заграждений.

По информации газеты, участники акции скандируют лозунги «Кровь на твоих руках» и «Мэй должна уйти».

Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала учредить фонд размером 5 млн фунтов стерлингов для оказания помощи семьям погибших в результате пожара в жилом здании Grenfell Tower.

Источник: RNS


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