Акция протеста в Лодноне из-за пожара в высотке собрала около 1400 человек
Недовольные реакцией правительства на гибель по меньшей мере 30 человек в высотном жилом доме в центре Лондона собрались рядом с Даунинг-стрит, неподалеку от здания правительства, сообщает Daily Mail. По оценке организаторов мероприятия, 16 июня на улицы вышли порядка 1400 человек.
По информации газеты, движение транспорта в центре Лондона стало невозможным в результате стихийного митинга, когда сотни людей направились от здания МВД Великобритании на Даунинг-стрит, но были вынуждены остановиться из-за полицейских заграждений.
По информации газеты, участники акции скандируют лозунги «Кровь на твоих руках» и «Мэй должна уйти».
Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала учредить фонд размером 5 млн фунтов стерлингов для оказания помощи семьям погибших в результате пожара в жилом здании Grenfell Tower.
Источник: RNS