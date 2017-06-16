На Украине арестовали подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова
Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заключили под стражу. Об этом сообщила в своем твиттере пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
«По ходатайству столичной прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог», — говорится в сообщении.
Как сообщает «112 Украина», подозреваемый Ярослав Тарасенко арестован на два месяца.
Представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что он подозревается в участии организации убийства.
«Кроме того, он, согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», — сказала Максимец.
Ранее прокуратура сообщила о подозрении задержанному по делу об убийстве Вороненкова.
Источник: Газета.ру