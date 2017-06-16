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16.06.2017 22:03

Правозащитник Идрисов объявил в гатчинском СИЗО сухую голодовку

Правозащитник Динар Идрисов объявил сухую голодовку в заключении. Об этом в соцсетях 16 июня сообщают его соратники.

"Только что позвонил Динар Идрисов. Он второй день терпит сухую голодовку. Вода в организм попадает только с лекарством от давления. Его требование: отправить в отставку руководство УМВД Санкт-Петербурга – Умнова, Власова, Подколзнева и Федоренко – за нарушение закона во время акции на Марсовом поле 12 июня", – написала "ВКонтакте" Ирина Яценко.

Напомним, что Дзержинский районный суд арестовал правозащитника Динара Идрисова на 14 суток по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Идрисов был задержан 13 июня у здания суда, где он выступал в качестве общественного защитника активистов, задержанных на Марсовом поле 12 июня. По его словам, при задержании он получил ушибы головы, руки и ключицы.


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Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
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