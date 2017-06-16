Правозащитник Идрисов объявил в гатчинском СИЗО сухую голодовку

Правозащитник Динар Идрисов объявил сухую голодовку в заключении. Об этом в соцсетях 16 июня сообщают его соратники.

"Только что позвонил Динар Идрисов. Он второй день терпит сухую голодовку. Вода в организм попадает только с лекарством от давления. Его требование: отправить в отставку руководство УМВД Санкт-Петербурга – Умнова, Власова, Подколзнева и Федоренко – за нарушение закона во время акции на Марсовом поле 12 июня", – написала "ВКонтакте" Ирина Яценко.

Напомним, что Дзержинский районный суд арестовал правозащитника Динара Идрисова на 14 суток по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Идрисов был задержан 13 июня у здания суда, где он выступал в качестве общественного защитника активистов, задержанных на Марсовом поле 12 июня. По его словам, при задержании он получил ушибы головы, руки и ключицы.