Мужчину в петербургском метро пырнули ножом

Поездка в метро для жителя Петербурга вечером 16 июня закончилась в больнице. На "Новочеркасской" его ножом пырнул другой пассажир.

О том, что двое мужчин не смогли решить конфликт мирным путём, "Фонтанке" вечером 16 июня сообщили очевидцы. "Его в крови вынесли на Большевиков, всех пассажиров из этого вагона попросили перейти в другие", – добавил читатель. В пресс-службе метрополитена факт происшествия подтвердили и уточнили, что когда пассажира забрали фельдшеры скорой помощи, он был жив.

Нападавший, по информации от управления полиции на метрополитене, задержан.