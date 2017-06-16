«Фонтанка» за 60 секунд — 16 июня

В Юнтоловском заказнике задушена полуторамесячная Анита. Собственной бабушкой, которая пыталась перегрызть себе вены. Оперативникам женщина заявила, что в ней сидит демон.

Школьник, который выбил зуб полицейскому на Марсовом поле, не бил его кулаком в лицо, как сообщалось ранее, а упал на него с мемориала, убегая от другого полицейского. Парню грозит до 10 лет тюрьмы за насилие в отношении представителей власти. Смотрите видеозапись.

А руководство Росгвардии через четыре дня после антикоррупционного митинга заявило, что их сотрудник получил на Марсовом удар ножом в спину. Оружие не пробило спецзащиту. Смотрите видеозапись — кто разглядит нож, тот генерал Росгвардии.

Помните веерные блокировки порядочных сайтов и банковских интернет-систем? Нашли крайнего — и он готов говорить. Это IT-предприниматель Александр Литреев. Имеет отношение к ФБК Навального.

Заключительная, четвертая серия «Интервью с Путиным» началась с того, что российский президент лично принес кофе Оливеру Стоуну. Кажется, кому-то скоро срочно понадобится российский паспорт.

Самые нехорошие для автомобилистов места: Литейный и Володарский мосты, а также пересечение Дунайского и Витебского проспектов. Автомобилисты Петербурга оставили на электронных картах несколько десятков тысяч отметок о ДТП — и наглядно показали «точки притяжения» на картах «Яндекса».

Презентация трех из пяти планируемых летом велодорожек оказалась в распоряжении «Фонтанки». С одноименной набережной выгонят половину припаркованных машин.

Жеребьевка в Цюрихе, соседство с Гаити и главная задача Станислава Черчесова: «Фонтанка» завершает цикл материалов о командах, принимающих участие в Кубке конфедераций. Он стартует завтра.