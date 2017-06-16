Смольный снова объявил конкурс на доведение до ума Богатырского проспекта

Фонд капитального строительства и реконструкции объявил конкурс на завершение реконструкции Богатырского проспекта от Гаккелевской до Байконурской улицы. Стоимость контракта 387 млн рублей.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок 16 июня. Срок исполнения — до 10 декабря 2018 года. Еще в начале года чиновники собирались управиться к осени 2017-го.

«Фонтанка» подробно описывала ситуацию. Богатырский проспект с 2-012 года начали расширять на двух участках – от Гаккелевской до Байконурской улицы и от Яхтенной до Стародеревенской, называлась стоимость в 532 и 742 млн рублей соответственно. Конкурс выиграла компания «Акрос», которая должна была справиться к концу 2013 года. Но обанкротилась. Заказ подхватила "МК-20СХ", с которой город расторг договор в феврале 2017 и до сих пор судится. Компании сообща получили 1,17 млрд рублей (в основном «Акрос»), однако степень готовности проекта слегка превышает одну треть. Часть средств город возвращает через суды.