СМИ: При пожаре в Лондоне могли погибнуть 70 человек

В результате пожара в жилом доме в Лондоне утром 15 июня пропали без вести и могли погибнуть 70 человек, сообщает 16 июня телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. Около 80 пострадавших – в больницах.

Отмечается, что к настоящему времени полиция подтвердила гибель по меньшей мере 30 человек, но «многие люди ищут родственников и друзей».

По данным телеканала, уже опознаны первые жертвы пожара, который признан одним из самых трагичных в истории Великобритании.

Сегодня в Лондоне протестующие штурмовали местный муниципалитет Кенсингтона и Челси в связи с гибелью людей при пожаре. Они пробились через автоматические двери здания и попытались проникнуть на верхний этаж, где у них произошло столкновение с полицейскими. По данным Daily Mirror, в акции протеста приняли участие около 70 человек.