Медведев заявил о невозможности фиксированных цен на газ для Белоруссии

Фиксированных цен на российский газ для Белоруссии не будет, но принципы ценообразования в рамках создания единого рынка газа в Евразийском экономическом союзе должны быть как можно быстрее согласованы, заявил 16 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Фиксированных цен вообще не бывает, даже в Советском Союзе цены были фиксированными на определенное время, а потом партия и правительство их либо поднимало, либо иногда опускало, а уж тем более в условиях свободного рынка (цены. – Ред.) не могут быть фиксированными", – сказал Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии.

"Но принципы определения, естественно, должны быть нами согласованы – и мы к этому будем двигаться, обсуждая все вопросы, включая валюту платежа и цены на газ", – сказал Медведев.

Премьер Белоруссии Андрей Кобяков в свою очередь отметил, что Минск не требует от Москвы особых преференций в ценах на газ. "Мы не ищем для себя каких-то преференций и минимальных цен на газ, мы хотим, чтобы ко времени "Ч", когда будет единый рынок газа, чтобы эта цена была сопоставимой или близкой к цене газа наших партнеров", – сказал Кобяков.

Медведев отметил, что российская сторона "точно против этого не возражает". "Давайте работать в этом направлении, только делать это быстрее, чем мы решали некоторые другие проблемы, чтобы они не накапливались", – сказал глава российского кабмина.