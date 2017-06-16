Итоги недели с Андреем Константиновым: Неделя, полная Путина

16.06.2017 21:00

Документальный сериал Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», прямая линия россиян с Путиным, а перед этим — интервью Меган Келли, опять же с Путиным. Почему иностранцы могут общаться с российским президентом с близкой дистанции, а российские режиссеры и ведущие — нет? Чего не хватило в прямой линии президента? Митинг в Петербурге 12 июня — что общего между беготней по Марсову полю и игрушкой-спиннером?