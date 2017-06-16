В Петербурге найден подпольный склад «Боярышника»

Подпольный склад «Боярышника» нашли в Петербурге. Тонны средства с истекшим сроком годности хранились на улице Салова.

Как стало известно «Фонтанке», 16 июня сотрудники управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западу, 1-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ совместно с коллегами из регионального управления и экономической полицией МВД при поддержке пришли на территорию промзоны на Салова. Кроме алкоголя и километровых катушек федеральных специальных марок, оперативники нашли крупную партию спиртосодержащего косметического изделия «Боярышник». Его происхождение документально не подтверждено. Судя по этикетке, произведен в Петербурге. На части продукции был указан срок годности до 2013 года.

«Боярышник» относится к категории непищевой спиртосодержащей жидкости. В настоящее время действует запрет на его реализацию. Поводом стала массовая гибель жителей Иркутска в результате употребления «Боярышника» для ванн.

Сегодня силовики там же, на улице Салова, выпотрошили подпольный алкозавод и провели рейд в Ленинградской области. Закрыты кустарное производство опасного контрафакта, найдене поддельные акцизные марки, изъяты тонны алкоголя.