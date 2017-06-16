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16.06.2017 19:19

Правительство Москвы банкротит Механический завод Вагифа Мамишева

Департамент городского имущества Москвы 15 июня обратился в арбитраж Петербурга с просьбой признать несостоятельным АО «Механический завод». Компания, по данным СПАРК, принадлежит главе азербайджанской диаспоры Петербурга и советнику губернатора Вагифу Мамишеву и членам его семьи.

Сумма требований, предъявленных к ответчику, составляет 142 млн рублей. Иск пока не принят к рассмотрению.

По данным «Фонтанки», АО «Механический завод» не занимается производством. Однако в собственности у компании находится актив в виде земельного участка по адресу: Витебский пр., 15, который планируется перевести под деловую застройку. Соответствующие поправки в генплан уже приняты в первом чтении.

«Фонтанка» запросила комментарий у департамента городского имущества Москвы, однако на момент публикации ответа не получила. Ранее департамент направил иск в размере 20,9 млн рублей к компании со схожим названием – АО «Мехзавод» (по данным СПАРК, ее соучредителем также значится Вагиф Мамишев). Суд удовлетворил иск, но АО «Мехзавод» обжаловало его в апелляционной инстанции. 14 июня суд постановил отменить решение нижестоящей инстанции.

«Департамент имущества города Москвы обратился с заявлением о несостоятельности АО «Механический завод» на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда города Москвы», – передал через свою пресс-службу Вагиф Мамишев. Но компания обжаловала данное решение, поскольку считает себя «ненадлежащим ответчиком», добавил он. «Исходя из вышеизложенного, претензию департамента имущества города Москвы считаем необоснованной», – заявил предприниматель.


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garant.spb.ru
16.06.2017 16:28
Компания «Гарант» выпустила новый информационный блок «Интернет-семинары»
В июне 2017 года компания «Гарант» выпустила новый информационный блок «Интернет-семинары», который вобрал в себя весь 11-летний опыт развития проекта «Всероссийские спутниковые онлайн-семинары».
MASTER Серебристый бульвар 19
15.06.2017 16:19
MASTER девелопмент завоевал гран-при конкурса “WEB-Realtor-2017”
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области назвала победителей XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017
Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
15.06.2017 11:34
В Санкт-Петербурге состоялся деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
8 июня 2017 года при поддержке Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на площадке комплекса «Ленэкспо» прошел деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».
«Победа»
15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
Setl Group
14.06.2017 12:12
Setl Group и «Петербургская Недвижимость» стали «Лидерами отрасли 2016»
Setl Group и «Петербургская Недвижимость» заняли первое место во Всероссийском бизнес-рейтинге в Северо-Западном регионе и признаны организациями с высшим уровнем надежности – каждая в своей категории рейтинга.
ГК «Деловые Линии»
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Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
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