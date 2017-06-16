Правительство Москвы банкротит Механический завод Вагифа Мамишева

Департамент городского имущества Москвы 15 июня обратился в арбитраж Петербурга с просьбой признать несостоятельным АО «Механический завод». Компания, по данным СПАРК, принадлежит главе азербайджанской диаспоры Петербурга и советнику губернатора Вагифу Мамишеву и членам его семьи.

Сумма требований, предъявленных к ответчику, составляет 142 млн рублей. Иск пока не принят к рассмотрению.

По данным «Фонтанки», АО «Механический завод» не занимается производством. Однако в собственности у компании находится актив в виде земельного участка по адресу: Витебский пр., 15, который планируется перевести под деловую застройку. Соответствующие поправки в генплан уже приняты в первом чтении.

«Фонтанка» запросила комментарий у департамента городского имущества Москвы, однако на момент публикации ответа не получила. Ранее департамент направил иск в размере 20,9 млн рублей к компании со схожим названием – АО «Мехзавод» (по данным СПАРК, ее соучредителем также значится Вагиф Мамишев). Суд удовлетворил иск, но АО «Мехзавод» обжаловало его в апелляционной инстанции. 14 июня суд постановил отменить решение нижестоящей инстанции.

«Департамент имущества города Москвы обратился с заявлением о несостоятельности АО «Механический завод» на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда города Москвы», – передал через свою пресс-службу Вагиф Мамишев. Но компания обжаловала данное решение, поскольку считает себя «ненадлежащим ответчиком», добавил он. «Исходя из вышеизложенного, претензию департамента имущества города Москвы считаем необоснованной», – заявил предприниматель.