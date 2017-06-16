Генпрокуратура начала проверки после жалоб россиян в ходе «прямой линии» с Путиным

Генеральная прокуратура России начала проверки нарушений после «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным, о которых главе государства рассказали россияне, сообщает 16 июня пресс-служба ведомства.

В частности, Генпрокуратура проверяет сведения, поступившие от жителей Находки Приморского края. По их словам, в данном регионе образовалось загрязнение воздуха пылью, образующейся в результате перегрузки в портовом терминале каменного угля.

Кроме того, проверяется вопрос о неправомерном ограничении доступа к водным объектам и водным ресурсам на территории поселка Хужир, расположенного на острове Ольхон озера Байкал.

«В Московской области особую обеспокоенность граждан вызвали факты размещения отходов и их сжигания вблизи микрорайона Павлино городского округа Балашиха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с заявлениями граждан по поручению первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской и Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения федерального законодательства.