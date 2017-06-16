Жена задержанного по делу Вороненкова рассказала о причинах ареста мужа

Надежда Горянская, жена задержанного в Павлограде Днепропетровской области националиста Ярослава Тарасенко, заявила, что ее супруга подозревают в сговоре с целью убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщает 16 июня издание «Вести».

Она рассказала, что, по версии следствия, Тарасенко был в курсе планов Павла Паршина — предполагаемого убийцы Вороненкова.

Горянская настаивает, что это исключено, и что Тарасенко при ней никогда не интересовался этим делом. Хотя, как отметила Надежда, Тарасенко был знаком с подозреваемыми — Павлом Паршиным и Ярославом Левенцом.

Ранее сообщалось, что 16 июня в рамках расследования дела об убийстве Дениса Вороненкова был задержан один подозреваемый – Павел Паршин.