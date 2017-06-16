Роспотребнадзор закрыл пять незаконных детских лагерей

Роспотребнадзор в 2017 году выявил пять несанкционированных лагерей, их деятельность была прекращена. Об этом сообщила 16 июня глава ведомства Анна Попова, передает «Интерфакс».

«В этом году уже выявлено пять несанкционированных лагерей, в которых было размещено 340 детей. Они начали работу без уведомления органов Роспотребнадзора», — сообщила она.

По ее словам, в частности, была приостановлена работа спортивно-развлекательного комплекса «Ривервудс» в Тульской области, МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» в Кемеровской области, учреждение с дневным пребывания детей «Золотой ключик» в Чувашии, а также двух лагерей в Крыму — базы отдыха «Тюзлет» и организованной группы детей на территории частного домовладения.

«Кроме того, в ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 8,6 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических требований, касавшихся организации питания, размещения детей, материально-технического оборудования оздоровительных учреждений и контроля за организацией водоснабжения», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.