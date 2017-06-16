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16.06.2017 18:39

Российским пилотам готовятся закрыть путь в Китай

Китайские авиакомпании прекратят принимать на работу пилотов с российской лицензией "пилота транспортной авиакомпании" (ATPL). Об этом на своем сайте 16 июня сообщило рекрутинговое агентство UNIC Aviation, занимающееся набором экипажей в китайские авиакомпании. В качестве объяснения сообщается, что каждые три месяца чиновники Авиационной администрации Китая (СААС) встречаются, чтобы наладить кооперацию с другими странами. По их мнению, российские авиационные власти более не удовлетворяют "международным стандартам координации". Отметим, что опубликованное сообщение было удалено с сайта агентства через несколько часов.

На вопросы "Фонтанки" в Росавиации сообщили, что не комментируют эту тему.

Ранее Минтранс заявил, что собирается остановить отток российских пилотов в зарубежные авиакомпании. "Аэрофлот" сообщил о единоразовых стимулирующих выплатах пилотам, которые впервые устраиваются в авиакомпанию или возвращаются в нее через некоторое время. Размер выплат составил для командира воздушного судна 650 тысяч рублей, для второго пилота 350 тысяч рублей.

Также в интернете была опубликована служебная телеграмма за подписью главы Росавиации Александа Нерадько. В ней чиновники требовали от российских авиакомпаний предоставить список уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2016 года пилотах, "в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании". Представитель Росавиации также отказался комментировать журналистам наличие документа.

Напомним, еще в прошлом году "Фонтанка" сообщала о готовящемся массовом исходе пилотов из Петербурга в китайские авиакомпании. Среди причин командиры экипажей называли сокращение заработной платы, отсутствие финансовых перспектив в ближайшие пять лет, а также желание "испытать себя".


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