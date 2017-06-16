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16.06.2017 18:33

Белорусские водительские права с 1 июля будут действительны в России

Белорусские водительские права смогут использоваться на территории России с 1 июля, заявил 16 июня премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Был принят целый ряд других решений, в том числе касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь на территории нашего государства после первого июля текущего года", – сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

По словам Медведева, это станет важным событием для тех, кто занимается перевозками.

Источник: "Интерфакс"


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Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
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04.05.2017 17:25
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28.10.2016 17:54
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