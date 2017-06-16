Белорусские водительские права с 1 июля будут действительны в России

Белорусские водительские права смогут использоваться на территории России с 1 июля, заявил 16 июня премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Был принят целый ряд других решений, в том числе касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь на территории нашего государства после первого июля текущего года", – сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

По словам Медведева, это станет важным событием для тех, кто занимается перевозками.