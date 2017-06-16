Олбрайт выступила за поставки Украине оборонительного оружия

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института (НДИ) США во главе с председателем совета директоров этой организации, бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт.

"Мадлен Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – сообщает 16 июня пресс-служба президента Украины.

Во время встречи Порошенко рассказал представителям НДИ об обострении ситуации в Донбассе.

"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым", – сообщает пресс-служба украинского президента.

Олбрайт – американский дипломат и политик, в 1997-2001 годах занимала должность госсекретаря США, ныне возглавляет совет директоров Национального демократического института США.