Горсуд признал законными аресты за митинг на Марсовом поле

Санкт-Петербургский городской суд признал законными административные аресты участников митинга на Марсовом поле.

Как сообщили в объединенной пресс-службе Горсуда, 16 июня рассматривалась 41 жалоба на арест по статье 19 КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции». Так квалифицирован отказ участников от переезда с Марсова поля в Удельный парк, согласованный властями для проведения акции.

«40 постановлений районных судов об административных арестах оставлены без изменений, одно апелляционное дело прекращено в связи с отзывом жалобы», – уточнили в пресс-службе.

Всего к вечеру 16 июня в Горсуд поступили 70 жалоб. Задержанными оспариваются не только аресты, но и наказания в виде штрафов и обязательных работ.

По данным «Фонтанки», районные суды вынесли постановления в отношении более 530 участников акции на Марсовом поле, четверть из них была арестована. Только в четырех случаях дела прекращены за отсутствием состава правонарушения.