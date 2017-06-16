Патриарх Кирилл назвал езду священников на дорогих автомобилях «глупостями»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что представители духовенства не должны использовать дорогие иномарки, даже если им их дарят, передает 16 июня РИА «Новости».

«Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль, не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях!» — сказал он.

По словам патриарха, на сегодняшний день уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный.

Также Кирилл добавил, что когда у храмов «целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию».

«Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил, так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности», — заключил патриарх, подчеркнув, что иерархи не имеют права «вносить соблазны».

Ранее «Газета.Ru» сообщала о скандале вокруг епископа Нектария из Орловской митрополии. Он обзавелся автомобилем Toyota Land Cruiser V8 в комплектации, стоимость которого составляет порядка 6 млн руб. При этом на внедорожнике были установлены номера, которыми в регионе оснащают, как правило, правительственные автомобили.

Также сообщалось, что 6 июня ГИБДД Кирова перекрыла движение ради проезда кортежа патриарха Кирилла из 13 машин.