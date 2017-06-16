Пожаловавшаяся Путину онкобольная признана потерпевшей по уголовному делу

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Мурманской области Наталья Тростина заявила, что онкобольная жительница Апатитов Дарья Старикова, которая накануне пожаловалась во время «прямой линии» президенту страны Владимиру Путину на плачевное состояние своего здоровья, признана потерпевшей по уголовному делу о халатности врачей, передает 16 июня «Интерфакс».

Отмечается, что для расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) создана следственная группа. В настоящее время идут допросы лиц из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Стариковой.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, в том числе за пределами Мурманской области.