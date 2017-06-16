Минкультуры не поддержало идею запретить господдержку фильмов со сценами курения

Министерство культуры России не поддержало идею Минздрава о лишении государственной поддержки фильмов, в которых есть сцены с курением и табачными изделиями. Об этом сообщает 16 июня пресс-служба Минкультуры.

Как заявили в ведомстве, они рассмотрели доработанный вариант «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», разработанной Министерством здравоохранения.

«Ведомство не поддержало данный проект, поскольку не согласно с предложением о запрете государственной поддержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение», – рассказали в Минкультуры.

Ранее Минкомсвязь тоже не поддержала этот документ и подготовила на него отрицательный отзыв. Как отмечал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, инициатива Минздрава по ограничению господдержки фильмов с курением – проявление «медицинской цензуры».