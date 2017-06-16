Священная наша держава

Жеребьевка в Цюрихе, соседство с Гаити и главная задача Станислава Черчесова: "Фонтанка" завершает цикл материалов о командах, принимающих участие в Кубке конфедераций.

Место в рейтинге ФИФА

Больно это писать, но на 1 июня 2017 года Россия опустилась на рекордно низкое 63-е место. Аккурат между Узбекистаном и Гаити.

Рекорды

В первом матче сборная России обыграла мексиканцев (16 августа 1992 года). Самое горькое поражение: 7:1 от Португалии, 13 октября 2004 года. Самый громкие победы: Сан-Марино: Россия 0:7 (7 июня 1995 года), Лихтенштейн: Россия 0:7 (8 сентября 2015 года).

Больше всего матчей из нынешнего состава у Игоря Акинфеева – 97 матчей (дебют в сборной – 28 апреля 2004 года) и у Юрия Жиркова – 74 матча (дебют – 9 февраля 2005 года).

Главный тренер

Станислав Саламович Черчесов принял тяжелое наследство у Леонида Слуцкого сразу после печальной поездки на Евро-2016 во Франции 11 августа 2016 года. Та сборная по итогам турнира сама назвала себя, м-м-м, фекалией, и задача у Черчесова была очень непростой: найти новых игроков вместо попрощавшихся со сборной ветеранов, поставить игру, вернуть симпатии болельщиков (со стороны может показаться, что эта задача нерешаемая).

Черчесов опытный тренер, и, наверное, в нынешней ситуации он – лучший вариант для сборной. Большой игрок: вратарь "Спартака", поиграл в "Динамо" (Дрезден) и "Тироле"; отметился в трех сборных: СССР, СНГ, России. Тренировать начал еще в Австрии, в России работал со "Спартаком", "Жемчужиной", "Тереком", "Амкаром", "Динамо". До назначения в сборную сделал польскую "Легию" чемпионом страны и выиграл кубок.

В сборной Черчесов первым делом столкнулся с вечной проблемой в центре обороны: проблема эта не нова, с ней сталкивались и не могли решить Дик Адвокат, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий. Черчесову было проще: Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий не оставили вариантов и официально завершили выступления за главную команду страны. Черчесов перевел команду на схему с тремя защитниками, и на небосклоне засверкали звездочки Федора Кудряшова, Ильи Кутепова и Виктора Васина. В сборную стали вызываться игроки из "Ростова", которых полностью игнорировал Слуцкий.

С постановкой игры сложнее: Россия не играет официальные матчи, сам Черчесов запрещает называть эти матчи товарищескими и предпочитает эпитет "контрольные". Черчесов, как мы уже отмечали, стал играть в три защитника, и поначалу получалось так себе. Сборная Черчесова умудрилась проиграть Коста-Рике и Катару (во многом эти результаты и сбросили сборную на 63-ю строчку в рейтинге ФИФА). Последние результаты: театральные 3:3 с бельгийцами, уверенная победа над венграми 3:0 и честная ничья 1:1 с участниками Кубка конфедераций сборной Чили.

Третья задача – самая сложная. Уверенность в себе – это то, что может помочь Черчесову в нынешней непростой ситуации. Как сыграет сборная на турнире – не знает никто, и, наверное, главное требование у болельщиков элементарное: чтоб глаза горели и чтоб не было стыдно.

Как попали

Предельно простым способом: Кубок конфедераций рассматривается как своеобразная репетиция перед чемпионатами мира. 2 декабря 2010 года в Цюрихе Россия выиграла право на проведение чемпионата мира – 2018, что автоматически означало: Кубок конфедераций – 2017 тоже пройдет в России.

Состав

Сборная России – единственная команда на турнире, все футболисты которой выступают в одном чемпионате.



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Гильерме ("Локомотив");



защитники: Игорь Смольников ("Зенит"), Роман Шишкин ("Краснодар"), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак");



полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Жирков ("Зенит"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ерохин ("Ростов"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак");



нападающие: Федор Смолов ("Краснодар"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Максим Каннуников ("Рубин"), Александр Бухаров ("Ростов").

Расписание

17 июня, 18:00, стадион "Санкт-Петербург-арена". Россия – Новая Зеландия.

21 июня, 18:00, стадион "Спартак" (Москва). Россия – Португалия.

24 июня, 18:00, стадион "Казань-арена". Мексика – Россия.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"