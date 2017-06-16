В Ялте установят первый в истории города светофор. Об этом сообщила начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи городской администрации Рада Сагадилова, передает в пятницу, 16 июня, «Крыминформ».

Первый светофор установят напротив бывшего Клуба моряков — у начала набережной, он будет функционировать на постоянной основе. «В схеме организации дорожного движения запланирована установка девяти светофорных объектов», — приводит ресурс слова Сагадиловой.

По ее словам, еще три светофора временно будут установлены там, где в будущем появятся подземные переходы.

Чиновница подчеркнула, что транспортный поток на Южном берегу Крыма увеличивается, особенно в курортный период. «За счет временного населения уровень автомобилизации увеличивается практически в два раза. Поэтому мы вынуждены принимать меры для того, чтобы снять транспортное напряжение», — объяснила она.

Как отмечает «Крыминформ», светофор в Ялте намеревались установить в 70-е годы в районе кинотеатра «Спартак», но тогда эта идея не была реализована.

В марте стало известно, что в сквере в самом центре Ялты построен туалет, совмещенный с пивной. Сооружение начали возводить в августе 2016 года, для этого в сквере убрали часть газона и кустарники.