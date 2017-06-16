Трамп подтвердил расследование в отношении себя за увольнение экс-главы ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп 16 июня подтвердил, что в отношении него ведется расследование из-за увольнения главы ФБР Джеймса Коми.

Об этом он написал в своем твиттере.

«В отношении меня ведет расследование человек, который велел мне уволить директора ФБР, за то, что я уволил директора ФБР», — написал Трамп, назвав расследование «охотой на ведьм».

Других подробностей Трамп не сообщил.

Ранее WP со ссылкой на источник сообщило, что специальный прокурор по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении Трампа.