Трамп подтвердил расследование в отношении себя за увольнение экс-главы ФБР Коми
Президент США Дональд Трамп 16 июня подтвердил, что в отношении него ведется расследование из-за увольнения главы ФБР Джеймса Коми.
Об этом он написал в своем твиттере.
«В отношении меня ведет расследование человек, который велел мне уволить директора ФБР, за то, что я уволил директора ФБР», — написал Трамп, назвав расследование «охотой на ведьм».
Других подробностей Трамп не сообщил.
Ранее WP со ссылкой на источник сообщило, что специальный прокурор по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении Трампа.
Источник: «Газета.Ru»