Луческу требует от «Зенита» 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА

Уволенный из петербургского «Зенита» Мирча Луческу намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), если не получит 4 млн евро по контракту, который до сих пор не расторгнут. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает сайт ziare.com.

«Зенит» отказывается выполнить условия 71-летнего специалиста. Стороны продолжают переговоры.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды стал итальянец Роберто Манчини.