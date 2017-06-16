Фиктивно-формальная доступность – колясочники вновь проверили город на доступность
Представители общественных объединений «Колясочники Питера», «На колясках без барьеров», «НеДоступная среда», «Красивый Петербург» за несколько месяцев провели инспекции доступности практически всех районов города, провели обучающие и правозащитные семинары по доступной среде. 16 мая была проведена финальная инспекция – петербургские колясочники вновь проехались по главной магистрали города и провели контрольные замеры благоустройства территории вокруг Александринского театра.
Юлия Яганова («На колясках без барьеров») отмечает, что если в прошлом году активисты сосредотачивались на доступности тех или иных объектов, то теперь еще и на том, что в городе появляется фейковая доступность, фиктивно-формальная, а то и опасная.
Примеров немало. Вроде все соблюдено: и пандус есть, но такой, что по нему только эквилибристам ездить, вроде и кнопка для вызова персонала в наличии, но расположена в створе двери: потянулся колясочник к кнопке, а в этот момент может дверь открыться. С табличками по Брайлю нередко происходит такая же история: таблички прикрепляют на действующую дверь. Если незрячий человек вовремя не успеет сориентироваться, то его может сбить распахнувшейся дверью.
Все нарушения доступной среды активисты зафиксировали. Материалы будут направлены в районные администрации и прокуратуру.
Василий Бондарев («НеДоступная среда») уверен, что необходимо добиваться универсального дизайна городских пространств, чтобы удобно было всем. Красимир Врански («Красивый Петербург») в свою очередь считает, что метро все же не столь доступно – сам сел в коляску и попробовал. Слишком долго и неудобно дожидаться сопровождающих.
Юлия Яганова отмечает, что чиновники все же с каждым годом привыкают к мысли, что над доступной средой работать надо. «Все равно их периодически приходится взбадривать нашими акциями, – говорит Красимир Врански. – Очень многое зависит от нашей гражданской активности».
© Фонтанка.Ру