Фиктивно-формальная доступность – колясочники вновь проверили город на доступность

Масштабной инспекцией по центру города завершилась акция «Доступный город-2017». Петербургские колясочники проехались по Невскому проспекту и проинспектировали подъезды к Александринскому театру.

Представители общественных объединений «Колясочники Питера», «На колясках без барьеров», «НеДоступная среда», «Красивый Петербург» за несколько месяцев провели инспекции доступности практически всех районов города, провели обучающие и правозащитные семинары по доступной среде. 16 мая была проведена финальная инспекция – петербургские колясочники вновь проехались по главной магистрали города и провели контрольные замеры благоустройства территории вокруг Александринского театра.

Юлия Яганова («На колясках без барьеров») отмечает, что если в прошлом году активисты сосредотачивались на доступности тех или иных объектов, то теперь еще и на том, что в городе появляется фейковая доступность, фиктивно-формальная, а то и опасная.

Примеров немало. Вроде все соблюдено: и пандус есть, но такой, что по нему только эквилибристам ездить, вроде и кнопка для вызова персонала в наличии, но расположена в створе двери: потянулся колясочник к кнопке, а в этот момент может дверь открыться. С табличками по Брайлю нередко происходит такая же история: таблички прикрепляют на действующую дверь. Если незрячий человек вовремя не успеет сориентироваться, то его может сбить распахнувшейся дверью.

Все нарушения доступной среды активисты зафиксировали. Материалы будут направлены в районные администрации и прокуратуру.

Василий Бондарев («НеДоступная среда») уверен, что необходимо добиваться универсального дизайна городских пространств, чтобы удобно было всем. Красимир Врански («Красивый Петербург») в свою очередь считает, что метро все же не столь доступно – сам сел в коляску и попробовал. Слишком долго и неудобно дожидаться сопровождающих.

Юлия Яганова отмечает, что чиновники все же с каждым годом привыкают к мысли, что над доступной средой работать надо. «Все равно их периодически приходится взбадривать нашими акциями, – говорит Красимир Врански. – Очень многое зависит от нашей гражданской активности».