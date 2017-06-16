Навальному снизили срок ареста на пять суток из-за детей и больного глаза

Мосгорсуд в ходе рассмотрения жалобы на арест оппозиционера Алексея Навального

16 июня снизил срок в изоляторе с 30 до 25 суток. Оснований для его отмены вообще высшая инстанция не нашла.

О решении судьи в своем твиттере сообщила пресс-секретать политика Кира Ярмыш. Во время обжалования решения Симоновского суда, который 12 июня за повторное нарушение правил проведения митингов отправил Навального на месяц в изолятор, судья принял во внимание то, что оппозиционер нуждается в лечении из-за ожога глаза. Помимо это в смягчающие обстоятельства попали и двое несовершеннолетних детей.

При этом суд счел доказанным тот факт, что Навальный организовал несогласованную акцию на Тверской улице «через видеохостинг YouTube».

Это решение может порадовать Навального хотя бы тем, что он успеет на концерт Depech Mode, который пройдет в Москве 15 июля. О том, что у него из-за ареста пропадает билет, он написал сразу после ареста в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, что политика задержали 12 июня, когда он вышел из дома, чтобы поехать на Тверскую. Накануне через свой канал он объявил о переносе антикоррупционной акции с согласованного места – проспекта Сахарова – на Тверскую улицу. Решение Навальный обосновал тем, что все компании, к которым организаторы обращались за предоставлением звука на акции, им отказали из-за давления мэрии. В ходе акции на Тверской, до которой Навальный так и не доехал, было задержано порядка 900 человек.