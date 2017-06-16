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16.06.2017 18:15
7 Комментариев

Росгвардия с ножом в спине

Сотрудник ОМОНа в Петербурге получил ножом в спину, заявил генерал Росгвардии Меликов. СК не подтверждает. Это вторая попытка придать насильственный характер протесту на Марсовом поле.
Росгвардия с ножом в спине
Архив/"Фонтанка.ру"

Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов сообщил о вооруженном нападении на бойца ОМОНа во время петербургской протестной акции. Ведомство силами пресс-службы попыталось смягчить сенсацию генерал-полковника, допустив, что ножа могло и не быть. История повторила эпизод с уголовным делом против школьника, который будто бы нанес удар кулаком по лицу полицейского.

Сергей Меликов на утреннем пресс-подходе 16 июня сообщил московским журналистам: «При действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа получил удар ножом в спину. И только средства защиты позволили ему остаться невредимым». И добавил, что на Марсовом «провокации были налицо».

Оснований не доверять 51-летнему генерал-полковнику нет. Он российский государственный деятель и военачальник. С июля 2016 года является первым заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова. Работал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Выпускник Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ. Командовал объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Пресс-подход Меликова совпал с программным заявлением Виктора Золотова в интервью «Интерфаксу» (опубликовано на сайте Росгвардии утром 16 июня) об активной борьбе с попытками расшатывания ситуации в обществе, создания хаоса, проведения протестных акций по сценариям цветных революций.

За подробностями вооруженного нападения на омоновца СМИ ринулись в Следственный комитет Петербурга. Он слегка опешил.

«Не слышали такого. Поищем», – разводили руками сотрудники.

Растеряться было отчего. Нож в спину Росгвардии – не шутка. Дело, кажется, не нашли. Выдержав паузу, в СК «Фонтанке» ответили: «Эту информацию мы не комментируем. Во всяком случае, пока. От ответа на вопросы о том, проводится ли проверка или возбуждено уголовное дело, воздержимся».

Брать удар на себя пришлось пресс-службе Росгвардии. Через несколько часов после заявления Меликова на сайте ведомства был размещен пресс-релиз c заголовком «12 июня в Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа получил удар в спину ножом»: «12 июня сотрудники ОМОНа выполняли задачу по обеспечению общественного порядка на Марсовом поле во время проведения несогласованного публичного мероприятия в виде шествия. Гражданам было предложено прекратить противоправные действия и разойтись. Большинство собравшихся так и поступили и беспрепятственно ушли с площади. Однако группа участников акции не выполнила законные требования, вела себя агрессивно и была блокирована силами личного состава ОМОНа Росгвардии. Во время блокирования сотрудник ОМОНа получил от участника несанкционированной акции удар в спину. В результате удара сотрудник ОМОНа не пострадал только благодаря наличию средств защиты. При визуальном осмотре бронежилета сотрудника был обнаружен след удара острым предметом, предположительно ножом. Факт нанесения удара был зафиксирован на видеокамеру».

По нашим данным, Росгвардия собственными видеоматериалами не располагает и имеет в виду вот этот ролик, опубликованный «Фонтанкой» еще 12 июня.

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Возможно, разглядеть нож в руке хулигана под силу разве что опытным военачальникам.

Не менее сенсанционно начиналась другая история на Марсовом поле. 12 июня Сеть облетели кадры полицейского с окровавленным ртом. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела о насилии над представителем власти: «Неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского».

Накануне был задержан 17-летний школьник, активист «Молодежного Яблока». Объявляя о поимке подозреваемого, Следственный комитет подтвердил версию кулака. Одновременно в социальных сетях получила распространение видеозапись инцидента. Судя по ней, школьник, гонимый полицейскими, потерял равновесие и головой случайно навалился на несчастного патрульного.

Видимо, в Следственном комитете тоже посмотрели видео. Школьника после допроса отпустили под подписку о невыезде. По аналогичному делу в Москве (во время митинга в лицо полицейскому прыснули из перцового баллончика) подозреваемый подросток был помещен под домашний арест.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

12 мая 2017 года на Марсовом поле прошла инициированная штабом Алексея Навального антикоррупционная акция «Требуем ответов». В ней участвовали десять тысяч человек. За отказ перемещаться в Удельный парк (место согласованной властями акции) был задержан 561 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. Нахождение на Марсовом поле было квалифицировано как неповиновение полиции, четверть задержанных была арестована.


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комментарии пользователей (7)
ТеКС
16 июня 2017 г. 18:55
https://lenta.ru/news/2010/08/25/kugel/ Вона немчура, с пулей в голове несколько лет проходил и не заметил...)))
Доверчивый
16 июня 2017 г. 18:42
Чем выше звание, тем циничнее. Понимают — уйдет путин, и им места не будет.
Михаил Кузнецов
16 июня 2017 г. 18:41
Их из пулемётов не расстреливали???
chernousova
16 июня 2017 г. 18:41
Сто лет назад полицейские вообще прятались по чердакам и подвалам, что бы не быть разодранными народом в клочья.
иваныч пенсионер
16 июня 2017 г. 18:37
Сашок72: Вчера Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущего прямой линии Дмитрия Борисова, выразил мнение, что экономический кризис в Российской Федерации закончился. Ну. можно хотя бы по комнате им дать.. в пределах одной коммунальной квартиры. Будет знаково, если такую коммуналку для героев разыщут в Басковом переулке
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