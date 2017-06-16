Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию

Еще
17:27 16.06.2017
Новость часа
15:57
Станция метро «Черная речка» открыта после проверки
Пришлите свою новость!
17:17
В Ялте установят первый в истории города светофор
17:10
Трамп подтвердил расследование в отношении себя за увольнение экс-главы ФБР Коми
17:00
Луческу требует от «Зенита» 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА
16:50
Навальному снизили срок ареста на пять суток из-за детей и больного глаза
16:42
Депутаты пригласят в ЗакС нового директора Исаакиевского собора
16:40
Для болельщиков у стадиона на Крестовском сделают шесть бесплатных стоянок
16:38
Экс-ревизор МВД Серединин вышел на свободу и не хочет отдавать 40 млн
16:26
СК возбудил дело против экспертов, признавших пьяным сбитого шестилетнего мальчика
16:20
Джин Симмонс из Kiss хочет запатентовать «козу»
16:13
Минобороны сообщило об успешном испытании противоракеты
16:10
Финалисты премии интернет-канала [Фонтанка.Офис] получили «Золотые скрепки»
16:00
Прокуратура Киева подтвердила задержание фигуранта по делу Вороненкова
15:57
Станция метро «Черная речка» открыта после проверки
15:47
Матчи Кубка конфедераций — 2017 не будут показаны на украинском телевидении
15:41
На Камчатке проснулись сразу два вулкана
15:34
Космический грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС
15:31
Агент защитника «Ромы» Маноласа подтвердил переговоры с «Зенитом»
15:21
Участники митинга на Тверской завалили МВД заявлениями на телеведущего Соловьева
15:15
Хельсинки вошел в двадцатку лучших городов для велосипедистов
15:07
Росгвардия: Нападение на сотрудника ОМОНа с ножом в Петербурге попало на видео
14:53
В Краснодарском крае уволили учителя истории, убеждавшего школьников не нарушать закон о митингах
14:48
"Черная речка" закрыта на вход и выход
14:47
Прохоров продал РБК
14:45
Директор FIFA ван Бастен: Стадион «Санкт-Петербург» - великолепен
14:35
Мутко выучил самоучитель английского "от корки до корки"
14:29
На Савушкина – Яхтенной ввели ограничения движения
14:25
В МВД думают, как создать в Петербурге туристическую полицию
14:22
В Финляндии пожилой "вандал" сбил из ружья мешавший ему отдыхать дрон
14:18
За бомбу на станции «Автово» приняли старые печатные машинки
14:08
Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной
14:05
Стало известно, по чьей наводке полиция пришла к координатору штаба Навального в Петербурге
14:00
Координатор штаба Навального в Петербурге оштрафована за то, что "использовала локти", сопротивляясь полиции
13:49
ЗакС и губернатор смогут увольнять чиновников в связи с утратой доверия
13:47
На Салова ФСБ выпотрошила подпольный алкозавод
13:45
Накануне Кубка конфедераций водители атаковали МФЦ на Петроградском
13:43
Банк России понизил ключевую ставку до 9%
13:33
В акушерском отделении новой Боткинской больницы родились уже четверо детей
13:28
Ирада Вовненко уволилась из Исаакиевского собора
13:26
Разводить Биржевой мост будут чаще
13:17
Песков рассказал об отдельной папочке с выпадами в адрес Путина
13:15
Протоиерея Чаплина выгнали со съемок "Пусть говорят" по настоянию черных магов
13:10
Мутко: Поле на «Санкт-Петербург Арене» нужно выкатывать либо менять каждые 3-4 месяца
13:07
«Автово» открыто после проверки
13:00
В украинском Павлограде задерживают возможных причастных к убийству Вороненкова
12:53
Росгвардия заявляет о ранении ОМОНовца на митинге в Петербурге
12:47
Миллиардер Оноков станет президентом БК «Зенит»
12:42
Больная раком жительница Заполярья после общения с Путиным экстренно госпитализирована
12:35
За день до старта Кубка конфедераций продано всего 60% билетов
12:33
В Финляндии пожилой "вандал" сбил из ружья мешавший ему отдыхать дрон
12:30
На церемонии открытия Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash
12:25
На 23-й линии к приезду Медведева совсем запретили парковку
12:21
Суд заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну
12:17
Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов
12:14
Самолёты-шпионы зачастили к границам России
12:06
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:00
Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам
11:55
Полтавченко подписал назначение Сапожникова на пост главы Фрунзенского района
11:50
Шаттлы до стадиона «Санкт-Петербург» начнут работу на два часа раньше
11:42
В Тампере открывается обновленный музей Муми-троллей
11:32
На торги по рекламе пожаловались еще две компании
11:30
В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми
11:22
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе - апреле вырос на 37%
11:16
В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров»
11:07
Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев
10:51
Украинка пыталась вывезти сына в Польшу в чемодане
10:44
Четыре министерства попросились в «Москву-Сити»
10:29
Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ
10:18
Путин опроверг наличие богатства и счетов на Кипре
10:07
Финляндия заняла восьмое место в списке самых дорогих стран Европы
10:01
Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
16.06.2017 16:43

Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию

Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию
«Образцовый квартал 3»

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Образцовый квартал 3». Приобрести квартиру можно по ставке 10,7% годовых

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» открыл продажи нового жилого комплекса с в мае 2017г. На старте продаж квартиры предлагаются по специальному предложению.

В домах 1 и 2 – квартиры с эркерами. До конца июня 2017г. такие квартиры можно купить со скидкой 100 000 рублей! В доме 3 – широкие остеклённые балконы в подарок!

Территория застройки находится в Пушкинском районе в нескольких минутах езды от Царского Села на территории Проекта «На Царскосельских холмах».

Жилой комплекс состоит из трёх домов, рассчитанных на 168 квартир. Новый жилой комплекс «Образцовый квартал 3» придётся по душе тем, кто хочет жить в городской черте, но при этом вдали от шума и суеты. В наших жилых комплексах всё – от ландшафта до планировок организовано по европейским стандартам.

Все три дома в комплексе четырёхэтажные, при этом оснащённые лифтами «Schindler». Планировки в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные с эркерами или широкими остеклёнными балконами. В квартирах на последних этажах предусмотрена возможность устройства каминов.

Застройщик, учитывая современные тенденции планировочных решений, предлагает квартиры с возможностью объединения гостиной, кухни и холла.  Такое открытое пространство позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.

  • Высота потолков – 3 м
  • Площадь кухонь – от 9 до 15 кв.м
  • В домах 1 и 2 – квартиры с эркерами
  • В доме 3 – квартиры с балконами
  • Квартиры сдаются с подготовкой «под чистовую отделку»
  • Комфортный первый этаж – высота от уровня земли до подоконника – 1,94 м

Дома в «Образцовом квартале 3», как и во всех остальных наших проектах, строятся по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Срок сдачи объекта – II квартал 2019 года.

Справка о компании «Центр Развития» 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
«Образцовый квартал 3»
16.06.2017 16:43

Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Образцовый квартал 3». Приобрести квартиру можно по ставке 10,7% годовых
ЖК «GreenЛандия»
16.06.2017 12:25

В ЖК «GreenЛандия» зацвел яблоневый сад

Во дворе корпусов 12-15 в ЖК «GreenЛандия» у метро «Девяткино» зацвели яблони, посаженные осенью 2016 года.
«Группа ЛСР»
16.06.2017 09:00

Стартовали продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Цивилизация»

«Группа ЛСР» начала продажи квартир в доме №4 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого ведется в Невском районе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья
На улице Гастелло появится элитный жилой комплекс
«ЛенСпецСМУ» подумает о достройке проблемного «Охта-Модерн»
Комендантский проспект продлят до реки Каменки
6 петербургских компаний - в десятке самых крупных застройщиков России
Индустриальный парк Greenstate получил признание на федеральном уровне
Принца Ольденбургского вернут в конце 2017-го
Минюст назвал условия для изъятия единственного жилья у должников
Почему петербургские промзоны превращаются в лучшее место для жизни?
Дольщики «Звезды» пронеслись мимо конкурсной массы
Какие инновации нужны строительному рынку Петербурга
Будущее новостроек – за совместным проектированием
Где в Приморском районе строится квартал для самых продвинутых?
Чем ниже спрос, тем ниже качество
Офшорный след на Гагарина
Дом для петербургской элиты: сегодня и 100 лет назад
Кому ключи от «Города»
Образцовый город будущего
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Самолёты-шпионы зачастили к границам России

Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам

кадр из видео

Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео

Новости компаний
«Образцовый квартал 3»
16.06.2017 16:43
Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию
Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Образцовый квартал 3». Приобрести квартиру можно по ставке 10,7% годовых
ЖК «GreenЛандия»
16.06.2017 12:25
В ЖК «GreenЛандия» зацвел яблоневый сад
Во дворе корпусов 12-15 в ЖК «GreenЛандия» у метро «Девяткино» зацвели яблони, посаженные осенью 2016 года.
«Группа ЛСР»
16.06.2017 09:00
Стартовали продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Цивилизация»
«Группа ЛСР» начала продажи квартир в доме №4 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого ведется в Невском районе.
MASTER Серебристый бульвар 19
15.06.2017 16:19
MASTER девелопмент завоевал гран-при конкурса “WEB-Realtor-2017”
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области назвала победителей XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017
ЖК «Планетоград»
15.06.2017 13:33
Setl City продолжает строительство ЖК «Планетоград»
Setl City в соответствии с графиком строительных работ полностью подготовило площадку под возведение трех корпусов малоэтажного ЖК «Планетоград» в Московском районе Санкт-Петербурга
ПАО «Группа ЛСР»
15.06.2017 13:30
В ЖК «Цветной город» можно приобрести квартиры с евроотделкой от 2,3 млн рублей
«Группа ЛСР» делает выгодное предложение: квартиры с евроотделкой по демократичным ценам.
«Город мастеров»
14.06.2017 15:40
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»
«Газпромбанк» аккредитовал второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области
Setl Group
14.06.2017 12:12
Setl Group и «Петербургская Недвижимость» стали «Лидерами отрасли 2016»
Setl Group и «Петербургская Недвижимость» заняли первое место во Всероссийском бизнес-рейтинге в Северо-Западном регионе и признаны организациями с высшим уровнем надежности – каждая в своей категории рейтинга.
RBI
14.06.2017 12:02
Ипотека в квартирах холдинга RBI стала выгоднее
Квартиры в строящихся домах Холдинга RBI, аккредитованных в «Газпромбанке», можно купить в ипотеку по ставке 10,25%.
«Эталон ЛенСпецСМУ»
13.06.2017 18:33
На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке
ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.