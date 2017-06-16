Жилой комплекс «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Образцовый квартал 3». Приобрести квартиру можно по ставке 10,7% годовых

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» открыл продажи нового жилого комплекса с в мае 2017г. На старте продаж квартиры предлагаются по специальному предложению.

В домах 1 и 2 – квартиры с эркерами. До конца июня 2017г. такие квартиры можно купить со скидкой 100 000 рублей! В доме 3 – широкие остеклённые балконы в подарок!

Территория застройки находится в Пушкинском районе в нескольких минутах езды от Царского Села на территории Проекта «На Царскосельских холмах».

Жилой комплекс состоит из трёх домов, рассчитанных на 168 квартир. Новый жилой комплекс «Образцовый квартал 3» придётся по душе тем, кто хочет жить в городской черте, но при этом вдали от шума и суеты. В наших жилых комплексах всё – от ландшафта до планировок организовано по европейским стандартам.

Все три дома в комплексе четырёхэтажные, при этом оснащённые лифтами «Schindler». Планировки в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные с эркерами или широкими остеклёнными балконами. В квартирах на последних этажах предусмотрена возможность устройства каминов.

Застройщик, учитывая современные тенденции планировочных решений, предлагает квартиры с возможностью объединения гостиной, кухни и холла. Такое открытое пространство позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Высота потолков – 3 м

Площадь кухонь – от 9 до 15 кв.м

В домах 1 и 2 – квартиры с эркерами

В доме 3 – квартиры с балконами

Квартиры сдаются с подготовкой «под чистовую отделку»

Комфортный первый этаж – высота от уровня земли до подоконника – 1,94 м

Дома в «Образцовом квартале 3», как и во всех остальных наших проектах, строятся по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Срок сдачи объекта – II квартал 2019 года.

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