Депутаты пригласят в ЗакС нового директора Исаакиевского собора

Депутаты трех фракций – «Справедливая Россия», «Партия Роста» и «Яблоко» – пригласят в Законодательное собрание Петербурга нового директора музея «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова. Об этом «Фонтанке» 16 июня сообщил петербургский парламентарий Максим Резник.

«Мы хотим с ним познакомиться, узнать его видение острого вопроса развития музея. Тема встречи – "Перспективы развития музея "Исаакиевский собор"», – отметил Резник.

Напомним, что накануне стало известно о назначении директором Исаакиевского собора искусствоведа Юрия Мудрова. Собеседники «Фонтанки» предполагали, что именно при нем может произойти передача здания храма РПЦ.

Встречаясь с коллективом, Мудров заявил, что будет опираться на развитие музея. «Будут изменения – будем исходить из общей ситуации. Наша задача – работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функции музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры – Исаакиевского собора и Спаса на Крови», – процитировали его в пресс-службе комитета по культуре.

О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года подтвердил информацию «Фонтанки», сообщив о том, что "решение уже принято" и здание будет отдано церкви. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устроили несколько митингов и шествий в защиту Исаакия, второго — провели два крестных хода вокруг храма.