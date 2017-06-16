Для болельщиков у стадиона на Крестовском сделают шесть бесплатных стоянок

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказали, где болельщики смогут припарковать свои автомобили при поездке на игру Кубка конфедераций.

На матчи, которые пройдут 17, 22, 24 июня и 2 июля, просят приезжать заранее и на общественном транспорте, а для тех, кто все же поедет на личном автомобиле, организуют шесть бесплатных стоянок. Открывать их будут за 4-5 часов до начала матчей.

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