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16.06.2017 16:26

СК возбудил дело против экспертов, признавших пьяным сбитого шестилетнего мальчика

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что против экспертов, которые поставили заключение о «сильном опьянении» шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, возбуждено дело, передает РИА «Новости» 16 июня.

«Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности», — отметила она.

Следствием установлено, что в экспертном заключении указано, что в крови погибшего ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Отмечается, что в настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями.

Ранее сообщалось, что в отношении сбившей шестилетнего мальчика в Подмосковье женщины-водителя возбуждено уголовное дело. ДТП произошло во дворе жилого дома: двигавшийся на высокой скорости автомобиль сбил мальчика и протащил его около 10 м. После ДТП была проведена экспертиза, которая показала, что количество алкоголя в крови ребенка якобы соответствует 0,5 л водки.

Источник: «Газета.Ru»


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