Экс-ревизор МВД Серединин вышел на свободу и не хочет отдавать 40 млн

Отсидевший за взятку бывший ревизор ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Серединин не намерен отдавать 40 млн рублей министерству финансов РФ.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, осужденный на 6 лет колонии строгого режима Серединин вышел на свободу условно-досрочно. В исправительной колонии №49 Республики Коми он отсидел половину срока.

В 2014 году бывший начальник контрольно-ревизионного управления ГУ МВД был признан виновным в получении взятки в 40 млн рублей. За эти деньги, как установил суд, Серединин обещал торговому дому «Лаверна» общее покровительство. (Владелец фирмы не мог вернуть банкам кредиты и опасался судебного преследования. Бывший ревизор обещал не давать ход заявлениям кредиторов, которые могли обратиться в налоговое управление ведомства.)

Кроме уголовного, существовал и гражданский процесс: Минфин обратился в Красногвардейский районный суд с требованием взыскать с Серединина 40 млн рублей. В ведомстве получение экс-ревизором взятки назвали ничтожной сделкой и просили суд применить последствия о ее недействительности – взыскать с него деньги в доход РФ. Судья Евгений Богачева требование министерства на 40 млн удовлетворила.

Вышедший на свободу Серединин с решением Красногвардейского суда не согласен. Апелляционная жалоба уже написана. Как сообщили сегодня в горсуде Петербурга, заявление зарегистрируют на следующей неделе.

Напомним, уголовное дело Серединина в Петербурге рассматривали дважды. В первый раз его приговорили к 8 годам лишения свободы. Это решение было отменено горсудом. Во второй раз экс-ревизор получил 6 лет в колонии строгого режима.